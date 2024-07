Mercato : Le «nouveau Varane» a recalé le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé comme une priorité depuis plusieurs mois, Leny Yoro ne va finalement pas rejoindre le PSG puisqu’il s’est engagé avec Manchester United. Un coup dur pour le club de la capitale qui a vu le jeune défenseur opter pour une destination à l’étranger. Le club parisien laisse donc filer celui qui est amené à remplacer Raphaël Varane.

C'est l'un des feuilletons du mercato qui a pris fin. Convoité par de grands clubs européens, tels que le PSG, Liverpool ou le Real Madrid, Leny Yoro a finalement quitté le LOSC pour rejoindre Manchester United où il est déjà identifié comme le successeur de Raphaël Varane comme l'explique Jonathan Johnson.

Le PSG rate Yoro...

« J'ai fait le parallèle entre Yoro et Raphaël Varane par le passé et je pense qu'il est vraiment l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, donc je pense que United a fait une très bonne affaire. Et bien sûr, il remplace Varane, donc c'est vraiment une amélioration en amenant presque une version plus jeune de la version plus âgée de Varane, qui a dépassé son apogée, que nous avons vu à Old Trafford », assure-t-il dans sa chronique pour Caught Offside, avant d’en rajouter une couche.

... présenté comme le successeur de Varane

« C'est un coup dur pour le PSG, qui aurait aimé en faire un élément clé de son équipe en attaque, et un élément crucial à long terme de sa défense. Il sera intéressant de voir comment Yoro s'adaptera à la culture britannique, mais en même temps, si vous regardez l'équipe de United, il est impossible de considérer que c'est un pari - il devrait être directement dans le onze de départ », ajoute Jonathan Johnson.