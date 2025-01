Mercato : Le nouveau chouchou de l’OM affole l’Europe !

Axel Cornic

Décidés à boucler quelques coups en cette fin de mercato, Mehdi Benatia et Pablo Longoria travailleraient sur une piste chaude en Serie A. Elle semble mener à Nicolo Fagioli, milieu de terrain de 23 ans qui ne joue plus sous les ordres de Thiago Motta à la Juventus et qui pourrait se relancer à l’Olympique de Marseille pour la deuxième partie de saison.

Il pourrait y avoir une arrivée par ligne d’ici la fin du mercato ! Si la recherche d’un attaquant est la grande priorité après le départ d’Elye Wahi, l’OM semble également pister un milieu de terrain ainsi qu’un défenseur polyvalent. Et la solution pourrait bien arriver d’Italie...

L’OM veut Fagioli

Voilà plusieurs semaines déjà que le nom de Nicolo Fagioli est évoqué du côté de Marseille, mais les négociations semblent s’être intensifiées tout récemment. D’après les informations de RMC Sport, l’OM aurait formulé une offre de prêt avec option d’achat, dont le montant ne serait toutefois pas encore connu. La Juventus serait de son côté ouverte à un départ, mais uniquement en transfert ou en prêt avec option d’achat obligatoire.

La Fiorentina et Leipzig poussent

La situation de l’international italien ne semble pas avoir attiré seulement l’attention de l’OM ! Gianluca Di Marzio nous apprend ce mercredi que le RB Leipzig se serait immiscé dans le dossier Fagioli, avec l’intention de boucler un transfert. Pendant ce temps-là, c’est la Fiorentina qui négocierait d’arrache-pied avec la Juventus, avec la solution qui pourrait venir d’une option d’achat automatique en fonctions des matchs joués par le milieu de 23 ans.