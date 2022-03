Foot - Mercato - OL

Mercato : L'aveu de Tolisso sur ses débuts à l'OL !

Publié le 18 mars 2022 à 21h32 par La rédaction

Arrivé très jeune à l'OL, Corentin Tolisso reconnaît que ses débuts avec son club formateur ont été loin d'être évidents.

Formé à l'OL, Corentin Tolisso a brillé sous les couleurs lyonnaises avant de s'envoler vers le Bayern Munich. Et pourtant, le champion du monde 2018 révèle que ses premiers pas à Lyon ont été plus que compliqués, au point d'envisager de tout arrêter. « Moi non plus ça n'a pas été facile. Je suis arrivé à l'OL à l'âge de 13 ans. Donc je dormais au centre de formation, ça a duré un an. Et moi à l'âge de 15 ans, ils m'ont dit que j'allais être gardé, mais que je n'étais pas dans les plans pour être dans l'équipe titulaire des 16 ans. Il fallait que je laisse ma place au centre. Et en gros, il faut que je trouve un moyen pour venir à l'école et au foot tous les jours alors que j'habitais à une heure de route. Je me souviens même en avoir pleuré parce que c'était vraiment dur. Je me suis dit que, peut-être, ça allait être terminé si je ne trouvais pas un moyen pour faire les trajets tous les jours. J'en ai parlé avec mes parents, et on a décidé de déménager. Le réveil était très tôt, c'était 5h30, 5h45. Mais j'étais vraiment motivé et ça a été ça pendant 3-4 ans. Jusqu'à ce que je signe pro et quand j'ai signé pro, j'ai réussi à négocier un appartement et j'ai emménagé à Lyon », révèle Tolisso dans une interview accordée au média CARRE .