Mercato : L’ASSE annonce déjà «une bonne surprise»

Avant son retour en Ligue 1, l’ASSE enchaîne les matches de préparation et vient notamment de réaliser une belle prestation contre Montpellier. Buteur, Antoine Gauthier s’est une nouvelle fois distingué en inscrivant le premier but des Verts. Très satisfait de son jeune joueur, Olivier Dall’Oglio est persuadé qu’il peut être la bonne surprise de la saison.

En pleine préparation pour la saison, l'ASSE, qui va faire son retour en Ligue 1, a obtenu une belle victoire contre Montpellier (2-1). Un match durant lequel le jeune milieu de terrain Antoine Gauthier a inscrit le premier but et confirme sa bonne forme cet été. A tel point qu'Olivier Dall'Oglio pense qu'il pourrait bien être la bonne surprise de la saison.

Antoine Gauthier, la surprise du chef ?

« Antoine a beaucoup de temps de jeu parce que c'est un garçon qui est bien préparé, donc on lui a donné beaucoup de temps de jeu. C'est bien parce qu'au cœur du jeu, il est présent. Ça peut être une bonne surprise pour lui. J'aime bien son état d'esprit, c'est un garçon qui est disponible », a confié l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse avant de poursuivre.

«Il y aura certainement une discussion autour de son cas»

« Si on lui dit de jouer gardien de but il joue gardien de but. C'est vraiment l'état d'esprit que l'on veut. Il peut montrer certaines choses. Il est jeune, cela fait un petit moment qu'il est dans le groupe Antoine. On est entre deux... Il n'est plus le plus jeune du groupe donc à un moment donné il faut qu'il passe un cap. Il y aura certainement une discussion autour de son cas », ajoute Olivier Dall’Oglio.