Mercato : L'Arabie saoudite veut une légende de l'OM !

A quelques mois de la fin de son contrat avec Rennes, Steve Mandanda s'interroge sur son avenir. Aujourd'hui âgé de 38 ans, le portier français dispose de plusieurs options, notamment celle de rejoindre l'Arabie Saoudite l'été prochain. Mais Rennes entend bien le conserver en lui proposant un nouveau bail d'un an.

Passé par l'OM entre 2007 et 2022, excepté une saison à Crystal Palace en 2016-2017, Steve Mandanda a retrouvé du plaisir, mais surtout du temps de jeu à Rennes. Le portier s'offre de derniers frissons avant de raccrocher les crampons. A 38 ans, l'international français voit son contrat prendre fin en juin prochain. Mais Mandanda a la possibilité de faire durer le plaisir.

L'Arabie Saoudite tente le coup

Selon les informations de L'Equipe, plusieurs équipes surveilleraient sa situation. C'est le cas en MLS, mais aussi en Arabie Saoudite. Mais très à l'aise à Rennes depuis son arrivée il y a plus d'un an, Mandanda pourrait plutôt se diriger vers une prolongation de contrat.

Rennes veut le retenir