OM : Mandanda, Guendouzi… Il s’oppose à Longoria

Comme depuis la nomination de Pablo Longoria à la présidence de l'OM en février 2021, les mercatos sont très agités en Côte-d'Azur. Ce manque de stabilité dans l'équipe marseillaise peut être l'une des explications des difficultés olympiennes à avoir des bons résultats, même s'ils ont réussi à terminer deux fois de suite sur le podium. Mais le manque de titre commence à peser, ce qui fait dire à Julien Fournier, ancien dirigeant de l'OM, que Pablo Longoria aurait dû garder Steve Mandanda et Matteo Guendouzi.

La stabilité est souvent ce qui fait défaut à l'OM. Si les résultats sont bien meilleurs depuis que Pablo Longoria a pris la tête de l'OM, le club marseillais gagnerait sans doute encore plus à maintenir une colonne vertébrale dans son effectif, au lieu de tout changer avant chaque saison. Surtout, les nombreux changements d'entraîneurs ne permettent également pas aux joueurs de progresser, puisque souvent, c'est un entraîneur avec une nouvelle vision qui est nommé. Entre Jorge Sampaoli, Igor Tudor et Marcelino, l'approche du jeu n'est pas vraiment la même...

«Tout changer à chaque mercato ? Pour moi non, mais c'est assumé par le président Longoria»

Dans les colonnes de L'Equipe , Julien Fournier, ancien dirigeant marseillais entre 2006 et 2009 est interrogé et estime que tout changer lors de chaque mercato n'est pas la solution pour l'OM : « Pour moi non, mais c'est assumé par le président Longoria, et je respecte sa vision. Steve Mandanda est heureux à Rennes mais il aurait dû finir à Marseille, quitte à lui mettre dans les pattes un jeune gardien à fort potentiel. »

«La continuité aurait aussi pu être incarnée par Mattéo Guendouzi»