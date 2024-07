Mercato : La tradition continue au PSG, ils sont menacés !

Thomas Bourseau

Le PSG, version Luis Campos, a bien évolué comparé aux directions sportives précédentes. À commencer par la mise en place, chaque été, d’un loft dans lequel les joueurs jugés indésirables étaient placés. Ce qui la plupart du temps engendrait des départs par le biais d’un prêt voire d’un transfert, hormis quelques exceptions comme Kylian Mbappé. Et pour la reprise de l’entraînement, le loft va reprendre ses droits au Campus PSG.

Depuis l’arrivée de Luis Campos au PSG et sa prise de fonctions de conseiller football, les périodes de mercato estival ont été agitées. En atteste le feuilleton Kylian Mbappé et son exclusion temporaire du groupe qui avait engendré son absence lors de la tournée de pré-saison en Asie sous prétexte qu’il refusait d’activer la clause afin de prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2025.

Luis Campos instaure à nouveau son loft au PSG ?

Kylian Mbappé avait pris place dans le « loft » mis en place par Luis Campos dès son premier été au Paris Saint-Germain. Lieu où les joueurs devenus indésirables étaient placés afin de les pousser à chercher une porte de sortie. Finalement, Mbappé était sorti du loft après avoir trouvé un terrain d’entente financier avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, à la mi-août 2023. Lundi 15 juillet, au Campus PSG, certains joueurs vont s’entraîner et préparer la nouvelle saison. Mais tous ne seront pas directement sous les ordres de Luis Enrique. Les éléments catalogués comme étant « indésirables » feront séance à part avec un second groupe comme cela était déjà d’usage en 2023 et en 2022. Le Parisien l’affirme ce dimanche.

Un second groupe synonyme de départ ?

Mais ce n’est pas tout. Toujours d’après Le Parisien, le second groupe en question sera évolutif en fonction des retours de vacances des internationaux et des blessés. Tout de même, à moins d’un énorme revirement de situation, les joueurs qui seront inclus dès lundi 15 juillet dans le second groupe auront de grandes chances de partir en prêt voire pire avant la clôture du mercato estival.