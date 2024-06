Mercato : La nouvelle recrue du PSG hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A peine le mercato estival lancé, le PSG a annoncé l'arrivée au club de Matvey Safonov, gardien russe de 25 ans. Joueur du FK Krasnodar depuis ses débuts en 2017, il est devenu une grande référence du club et l'heure est venue pour lui de tenter de conquérir l'Europe. Mais cette arrivée dans le club de la capitale pour un prix d'environ 20 millions d'euros en a surpris plus d'un, à commencer par le principal intéressé.

Loin d'être un nom qui a beaucoup circulé, Matvey Safonov a fait ses preuves durant ces dernières saisons en s'imposant au FK Krasnodar, en Russie. Le portier a pourtant attendu plusieurs années qu'une offre le concernant tombe et c'est finalement le PSG qui a dégainé. Mais il ne s'attendait sûrement pas pas à recevoir une telle reconnaissance pour intégrer un grand club européen.

« J'ai été très surpris »

En signant un contrat jusqu'en 2029 avec le PSG pour un montant avoisinant les 20M€, Matvey Safonov est enchanté. « À ma connaissance, aucun club n'avait fait d'offres spécifiques avant le PSG. J'ai joué en Ligue des Champions mais il n'y avait toujours pas d'offres. Les clubs russes ne jouent plus en Europe... Je ne m'attendais pas à recevoir une telle offre. J'ai été très surpris » a-t-il récemment confié lors d'une interview avec le média russe Nobel . Il faut dire que ce transfert a surpris tout le monde, les supporters en premier lieu.

Recruté pour 20M€

Pour recruter Matvey Safonov au club, le PSG a tout de même dû sortir une belle somme pour un joueur dont personne ne parlait avant. Le gardien russe a pour objectif de s'imposer comme titulaire et il espère profiter de son expérience en Coupe d'Europe pour répondre présent. En effet, malgré l'interdiction des clubs russes de jouer en Europe depuis deux ans à cause du contexte actuel, Safonov a déjà joué en Ligue des champions et en Ligue Europa avec le FK Krasnodar.