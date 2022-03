Foot - Mercato - OL

Mercato : La mise au point de l'OL sur l'avenir de Caqueret !

Publié le 31 mars 2022 à 23h05 par La rédaction

Directeur du football de l'OL, Vincent Ponsot a profité de la présentation de Tetê pour faire un point sur l'avenir de Maxence Caqueret.