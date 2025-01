Mercato : La désillusion pour l’OM, il brise un accord à 6M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que l’OM a déjà acté l’arrivée de Luiz Felipe lors de ce mercato hivernal, d’autres renforts sont attendus d’ici la fin de celui-ci. Qui débarquera donc à Marseille ? Plusieurs noms circulent et ce dans plusieurs secteurs. En revanche, il faudrait dès à présent oublier l’arrivée de Nicola Zalewski en provenance de l’AS Rome. Le Polonais aurait tout simplement fait capoter un deal à 6M€ avec le club phocéen.

Plus que quelques jours avant la clôture du mercato hivernal et du côté de l’OM, on espère encore des recrues. Un attaquant est notamment espéré suite au transfert d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. Pour remplacer le Français, on parle ainsi beaucoup d’Amine Gouiri, international algérien de Rennes. Mais outre le secteur offensif, l’OM espère également se renforcer ailleurs. Au milieu de terrain, Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent sur l’arrivée de Nicolo Fagioli en provenance de la Juventus.

Zalewski dit non à l’OM

Fins connaisseurs du championnat italien, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient d’ailleurs un autre objectif de l’autre côté des Alpes. En effet, au cours des derniers jours, il a beaucoup été question d’un intérêt de l’OM pour Nicola Zalewski, qui évolue en tant que piston gauche à l'AS Rome. Fabrizio Romano fait alors savoir que le club phocéen avait même trouvé un accord avec les Romains pour un deal à 6M€ afin de récupérer le Polonais. Problème, Zalewski a tout simplement dit non, faisant ainsi capoter son transfert à l’OM.

Direction l’Inter Milan

Malgré l’accord entre les deux clubs, Nicola Zalewski ne devrait donc pas aller à l’OM. Il pourrait d’ailleurs poursuivre sa carrière dans une autre formation italienne : l’Inter Milan. En effet, le Polonais serait enclin à rejoindre le club lombard, mais encore faut-il maintenant que les deux formations se mettent d’accord. La solution trouvée pourrait alors être que Zalewski signe un nouveau contrat à l’AS Rome puis parte en prêt à l’Inter Milan avec une option d’achat de 6-7M€.