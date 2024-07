Mercato : L’OM va recruter un chouchou de Guardiola !

Arnaud De Kanel

Malgré la signature d’Ismaël Koné, Roberto De Zerbi espère l’arrivée de deux nouveaux milieux de terrain dans les prochaines semaines. Bonne nouvelle pour l’entraineur italien, Pierre-Emile Hojbjerg est sur le point de signer à l’OM. Le milieu de terrain danois était d’ailleurs très apprécié de Pep Guardiola lorsqu’il évoluait au Bayern Munich.

Le mercato estival va avoir des conséquences sur toutes les lignes à l’OM. Au milieu de terrain, Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia et Azzedine Ounahi ont été placés sur la liste des transferts alors que Pape Gueye et Jean Onana ont déjà plié bagages. Il s’agit d’une volonté de Roberto De Zerbi qui réclame des profils spécifiques pour son entrejeu. L’entraient italien peut déjà se satisfaire de la venue d’Ismaël Koné et il attend désormais Pierre-Emile Hojbjerg, un joueur que Pep Guardiola tient en haute estime.

Hojbjerg, l'un des chouchous de Guardiola au Bayern

Arrivé à Marseille dimanche soir, Pierre-Emile Hojbjerg devrait s’engager avec l’OM dans les prochaines heures. Le milieu de terrain danois a côtoyé de grands entraineurs comme José Mourinho, Antonio Conte ou encore Pep Guardiola. D’ailleurs, La Provence indique ce lundi que l’entraineur espagnol comptait faire de lui le Sergio Busquets du Bayern Munich. Son plus grand admirateur reste malgré tout José Mourinho.

Mourinho en est tout aussi fan

« Pierre est très intelligent, il lit très bien le jeu, il comprend très bien le jeu. Il sera entraîneur un jour, c'est sûr. C'est une plaie, il se demande toujours pourquoi on fait ceci ou cela. Sur le terrain, il lit très bien la situation et les gens qui l'entourent sont vraiment compacts et lisent le jeu. Physiquement, il est très fort et techniquement, il est bien meilleur que ce que les gens pensent. Parfois, les gens pensent que le gars qui est bon techniquement est le gars qui fait la talonnade, le gars qui fait quelque chose de merveilleux, mais ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de certains entraîneurs d'il y a 30 ou 40 ans : la simplicité est un génie. Et ce gars est si simple dans tout ce qu'il fait avec le ballon et je pense que c'est un joueur phénoménal », avait déclaré le Portugais au sujet de la prochaine recrue de l’OM, le Danois Pierre-Emile Hojbjerg.