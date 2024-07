Mercato : L'OM sur le point de lâcher une petite fortune ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, l’OM pourrait bientôt s’attacher les services de sa troisième recrue estivale en la personne de Mason Greenwood. Un accord aurait été trouvé avec Manchester United pour l’ailier anglais âgé de 22 ans. Un transfert dont le montant se rapprocherait du plus cher de l’histoire de Marseille.

Après Vitinha, recruté contre 32M€ bonus compris en janvier 2023, l’OM serait sur le point de boucler le deuxième transfert le plus cher de son histoire. La piste menant à Mason Greenwood est jugée comme une priorité par la direction olympienne et cette dernière serait sur le point de parvenir à ses fins.

Mercato - OM : Un transfert imminent est annoncé ! https://t.co/fELphH3lEv pic.twitter.com/HEkdfDGav0 — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

L’OM va dépenser 31,6M€

Comme indiqué par The Athletic, l’OM aurait trouvé un accord avec Manchester United pour le transfert de l’ailier âgé de 22 ans. Un accord qui porterait sur un transfert de 27,6M€, avec 4M€ de bonus et un pourcentage important à la revente en faveur des Red Devils.

Un contrat de cinq ans pour Greenwood

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Manchester United aura 50% sur une future revente de Mason Greenwood, valable entre juin 2025 et juin 2029. Si un accord est trouvé avec l’Anglais, ce dernier devrait signer un contrat de cinq ans avec l’OM, jusqu’en 2029. Il ne resterait plus que des détails concernant son salaire et ses primes à régler.