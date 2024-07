Mercato : L’ASSE prépare un gros transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Yunis Abdelhamid et Ben Old, l'ASSE a obtenu la signature de Zuriko Davitashvili qui débarque en provenance des Girondins de Bordeaux après un bel Euro. Un joli coup selon David Guion, qui l'a eu sous ses ordres à Bordeaux, et qui estime que les Verts peuvent déjà tabler sur une belle vente à l'avenir de l'international géorgien âgé de 23 ans.

Davitashvili, le joli coup de l'ASSE

« Il a une très bonne frappe du droit, un très bon intérieur du pied. Zuriko sait trouver de bons angles sans grosses difficultés. Il met rarement des buts de raccroc. Il claque souvent de jolis pions. Quand il est dans la prise de décision, ça va vite. Quand il est déterminé et qu’il est bien, il peut faire des choses intéressantes et de belles différences », explique l’ancien coach des Girondins de Bordeaux dans une interview accordées à Poteaux Carrés, avant de poursuivre.

«L’idée pour Saint-Etienne, c’est d’ici 2 ou 3 ans de pouvoir faire une plus-value» sur lui

« Après, il a montré de belles choses en Ligue 2 mais il ne faut pas oublier qu’il va désormais jouer dans l’élite. Il va falloir qu’il prouve qu’il peut monter ses qualités à ce niveau-là. Zuriko a 23 ans, je pense qu’il a 3 ou 4 ans devant lui pour passer des caps et devenir un très bon joueur. Là, l’idée pour Saint-Etienne, je me doute, c’est d’ici 2 ou 3 ans de pouvoir faire une plus-value sur lui », ajoute David Guion.