Mercato : L’ASSE a trouvé son nouvel attaquant !

Arnaud De Kanel

Homme fort de la deuxième partie de saison de l’ASSE, Irvin Cardona a quitté le Forez et est retourné à Augsbourg. Les Verts se sont donc activés sur le marché des transferts afin de recruter un nouvel attaquant et ce jeudi soir, ils ont mis fin au suspense en annonçant la venue de Zuriko Davitashvili qui sort d’un Euro réussi avec la surprenante équipe de Géorgie.

De retour en Ligue 1 après deux interminables saisons en Ligue 2, l’ASSE veut redevenir une place forte du football français. Les Verts ont changé de propriétaires il y a quelques semaines et ces derniers arrivent plein d’ambitions. Même si le club du Forez ne compte pas casser sa tirelire immédiatement, les moyens sont présents et commencent à être investis. Après Yunis Abdelhamid et Ben Old, l’ASSE a officialisé la venue de son nouvel attaquant.

Davitashvili débarque à l’ASSE

Annoncé dans le viseur de l’ASSE depuis plusieurs jours, Zuriko Davitashvili est officiellement un joueur des Verts depuis jeudi soir. L’attaquant géorgien quitte les Girondins de Bordeaux et s’engage pour quatre saisons, plus une en option, au sein du club stéphanois. « C'est un plaisir de rejoindre ce club historique ! Je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de jouer au stade Geoffroy-Guichard devant d'incroyables supporters. La Ligue 1 McDonald’s est un championnat difficile que je vais découvrir. C'est un superbe challenge pour moi », a-t-il déclaré dans le communiqué publié par l’ASSE. Olivier Dall’Oglio est également heureux de cette signature.

Dall'Oglio valide

« Il va nous apporter une touche technique, mais aussi son expérience, notamment internationale, malgré son jeune âge. C'est un joueur en capacité d'être très bon passeur, mais également finisseur. Il a cette capacité à se projeter vers l'avant, une vraie qualité de jeu intéressante qui nous permettra aussi de conserver le ballon lorsque ce sera nécessaire », a confié le coach de l’ASSE. Le Géorgien pourrait effectuer ses débuts en Ligue 1 le 18 août prochain face à l’AS Monaco.