Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Sarri a tranché pour l’avenir d’Adrien Rabiot

Publié le 20 décembre 2019 à 6h00 par T.M.

Ces dernières semaines, le flou a gagné l’avenir d’Adrien Rabiot à la Juventus. Toutefois, tout semble clair pour Maurizio Sarri.

Après son calvaire vécu au PSG, Adrien Rabiot a choisi de se relancer à la Juventus. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu depuis le début de la saison. En effet, le Français n’avait pas forcément la confiance de Maurizio Sarri, qui ne le faisait pas énormément jouer. Une situation compliqué qui avait ainsi jeté un froid sur l’avenir du joueur de 24 ans dans le Piémont. Toutefois, Rabiot devrait bel et bien rester à la Juventus et c’est Sarri qui le dit.

Sarri mise sur Rabiot

Après la rencontre face à la Sampdoria, Maurizio Sarri a fait passer un message fort pour Adrien Rabiot. L’entraîneur de la Juventus voit en lui la possible surprise de la 2ème partie de saison : « Il s'améliore de match en match. Il est mieux sur le plan mental, il est mieux intégré au groupe et s'habitue au jeu italien. Il a toujours une grande marge de progression et je pense qu'il peut être la vraie surprise de la deuxième partie de la saison ». Sarri compte donc sur Rabiot.