Mercato - OL : Draxler, Rabiot, Ben Arfa... Juninho tente bien un énorme coup !

Publié le 20 décembre 2019 à 4h15 par A.M.

Compte tenu des blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l'OL va bouger cet hiver sur le mercato. Et Juninho a déjà tenté plusieurs gros dossiers.

« On va voir si on a de belles opportunités, des joueurs avec beaucoup de personnalité, qui peuvent nous aider dans cette compétition. Si on peut faire un joueur par secteur, un derrière, un en milieu, et un en attaque, ce serait l’idéal. Comme je le disais il nous faut des joueurs avec de la personnalité, de l’expérience, c’est ce qui nous manque dans l’équipe. C’est mon avis, mais on va écouter Rudi, Florian et le président ». Juninho le confiait récemment, l'OL va devoir s'activer cet hiver afin de compenser les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, absents jusqu'à la fin de la saison Et le Brésilien a tenu parole et commence déjà à se positionner sur différents dossiers.

Juninho active les premiers gros dossiers