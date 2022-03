Foot - Mercato

Mercato : José Mourinho a tranché pour l’une de ses stars !

Publié le 30 mars 2022 à 23h37 par La rédaction

Etincelant avec l’AS Roma, Tammy Abraham se sent très bien en Italie. L’attaquant anglais devrait rester puisque le club romain n’a aucune intention de le laisser partir.

Barré par la concurrence à Chelsea, Tammy Abraham a plié bagage, direction l’AS Roma. Un choix payant puisque l’international anglais a retrouvé la sélection et brille en Serie A. Abraham a déjà inscrit 23 buts sous les couleurs romaines, suffisant pour convaincre le club de la Louve de le garder. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Rome n’aurait aucune intention de le vendre. De son côté, Tammy Abraham se sent bien en Italie sous les ordres de José Mourinho. Chelsea, qui avait fixé une option pour le racheter, ne peut pas encore bouger puisqu'elle ne sera effective qu'à partir de juillet 2023. Elle est fixée à 80M€.