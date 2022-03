Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Justin Kluivert fait passer un message fort pour son avenir !

Publié le 30 mars 2022 à 20h59 par B.C.

Prêté avec option d’achat par l’AS Rome, Justin Kluivert n’a pas caché le fait qu’il se sentait bien du côté de l’OGC Nice.