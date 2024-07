Mercato : Il veut signer à l’ASSE !

Arnaud De Kanel

Yvann Maçon est revenu à l'ASSE en janvier dernier, contribuant de manière significative à la remontée du club en Ligue 1. À 25 ans, le latéral droit n'a plus qu'une année de contrat, celui-ci courant jusqu'en juin 2025. Cependant, Maçon a récemment exprimé son intérêt pour une prolongation avec les Verts, laissant ainsi la porte ouverte à des discussions futures.

De retour en Ligue 1, l’ASSE ne cesse de se renforcer lors de ce mercato estival. Lors de la fenêtre hivernale, le recrutement effectué avait joué un rôle crucial dans la deuxième partie de saison. Yvann Maçon avait notamment fait son retour dans le Forez suite à la fin prématurée de son aventure au Maccabi Tel Aviv.

Maçon ouvre la porte à une prolongation

Le latéral droit arrive à un tournant de sa carrière puisqu’il sera en fin de contrat en juin prochain. Malgré tout, sa volonté est de signer un nouveau contrat avec l’ASSE.

«J’ai toujours eu l’ambition et l’envie d’être ici»

« J’ai fait six bons derniers mois avec Saint-Étienne, on avait une bonne équipe, un bon groupe. On a toujours une bonne équipe, certains joueurs sont partis, mais notre solidarité a su faire la différence sur le terrain. Maintenant je suis venu pour aider le club à remonter, j’y croyais vraiment, comme je l’ai déjà dit on me prenait pour un fou car on était dixième à ce moment-là, mais je suivais quand j’étais en Israël et j’y croyais vraiment. C’est l’une des raisons de mon retour. J’avais fait part de mes ambitions à la direction et au coach, ça a porté ses fruits. Oui, j’ai toujours eu l’ambition et l’envie d’être ici, mais maintenant on verra ce qui va se passer... Peut-être que je vais continuer ici ou pas, je ne peux pas encore répondre », a déclaré Yvann Maçon dans un entretien accordé au média stéphanois En Vert Et Contre Tous.