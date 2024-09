Mercato : Il recale l'OM et va se faire virer ?

Arnaud De Kanel

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Paulo Fonseca était la priorité de l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset. Or, le Portugais a repoussé les avances marseillaises afin de signer au Milan AC. Mais voilà qu'après trois journées de championnat, l'entraîneur portugais serait déjà sur la sellette.

Le 10 avril dernier, le10sport.com révélait en exclusivité l'intérêt de l'OM pour Paulo Fonseca. Quelques mois plus tard, les médias nationaux ont emboité le pas, confirmant que le Portugais se trouvait bien en haut de la liste des dirigeants marseillais, conformément à ce que nous avions révélé. Après avoir pris la décision de quitter le LOSC, le Portugais a préféré signer au Milan AC. Mais pendant que l'OM de Roberto De Zerbi démarre bien, Fonseca galère en Italie.

Fonseca en galère à Milan

Paulo Fonseca dirigeait son premier choc à la tête du Milan samedi soir. En déplacement sur la pelouse de la Lazio Rome, les Milanais ont concédé le match nul (2-2) et comptent seulement deux petits points après trois journées de Serie A. Fonseca se voulait plutôt rassurant après cette nouvelle contre-performance. « Nous avons bien géré le jeu avec le ballon, je pense que l'équipe a bien fait parce que nous avons contrôlé le jeu avec le ballon. En seconde période, ça s'est passé différemment, nous les avons laissé faire le jeu », a indiqué le coach portugais. Pourtant, son avenir serait déjà remis en question.

Fonseca viré après la trêve ?

D'après les informations de Sky Sports, Paulo Fonseca n'aurait plus que trois matchs pour inverser la tendance. En effet, la direction milanaise tranchera après les matchs face à Venise, Liverpool et l'Inter Milan. Plus que jamais sur la sellette, Paulo Fonseca estime pourtant avoir la confiance de ses dirigeants. « Je me sens soutenu par le club. Nous devons comprendre que c'est un moment de transition, nous avons besoin de temps pour changer notre façon de jouer », a-t-il ajouté samedi. Il pourrait donc regretter d'avoir refusé l'OM. Affaire à suivre...