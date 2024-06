Mercato : Il recale le PSG... pour signer à l'ASSE ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir bouclé le transfert surprise du gardien russe Matvey Safonov, le PSG reste actif en coulisses bien que rien ne se décante pour le moment. Mais le club de la capitale a également subi des refus, à l'image de celui de Mathieu Udol qui aurait refusé un rôle de troisième latéral gauche dans la hiérarchie. Une aubaine pour l'ASSE qui pourrait tenter de recruter le joueur relégué en Ligue 2 avec le FC Metz.

En attendant qu'une solution soit trouvée pour les droits tv de la Ligue 1, plusieurs clubs sont contraints de mettre en stand by leur mercato. Compte tenu de sa puissance financière, le PSG est épargné par cette situation, et a ainsi déjà lâché 20M€, bonus compris, pour le transfert du gardien russe, Matvey Safonov. Mais bien évidemment, le club parisien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prépare notamment la succession de Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid. Mais ce n'est pas tout puisqu'au moins un renfort par ligne est attendu cet été.

Udol refuse la proposition du PSG

Ainsi, selon les informations de Moselle TV , le PSG aurait tenté de recruter Mathieu Udol. Auteur d'une belle saison malgré la relégation en Ligue 2 du FC Metz, le joueur de 28 ans se serait vu offrir le rôle de troisième latéral gauche dans la hiérarchie parisienne, malgré la grave blessure de Lucas Hernandez qui ne devrait pas retrouver les terrains avant 2025. Une proposition qui n'a pas convaincu Mathieu Udol qui a donc décidé de recaler le PSG.

Une aubaine pour l'ASSE