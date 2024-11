Mercato : Il quitte l’OM et s’en mord les doigts !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a eu l’accent argentin le temps d’une saison et demie entre 2021 et 2022 sous Jorge Sampaoli. L’entraîneur avait conquis le public et son vestiaire avant de faire le choix surprenant de s’en aller en début de mercato. Une décision qui l’aurait longtemps hanté selon RMC Sport.

Jorge Sampaoli va reprendre du service après une année d’inactivité. Limogé en septembre 2023 de Flamengo, l’ex-tacticien de l’OM discuterait avec le Stade Rennais depuis quelque temps d’une éventuelle nomination au poste d’entraîneur. Jeudi, Julien Stéphan a appris son limogeage de la bouche des dirigeants du club breton, confirmé dans un communiqué dans la foulée par le service marketing.

Julien Stéphan viré de Rennes

D’après RMC Sport, Jorge Sampaoli se trouvait à ce moment là dans des négociations avancées avec Rennes qui tourneraient notamment autour de son salaire. L’Argentin cultiverait le souhait de prendre les rênes de l’effectif rennais, estimant le projet sportif comme étant ambitieux. Cette motivation viendrait d’ailleurs d’un regret remontant à l’été 2022.

Sampaoli regrette d’avoir quitté l’OM

Un an et demi après son arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli faisait le choix de claquer la porte de l’Olympique de Marseille pour une raison simple : son mécontentement concernant le début du recrutement estival. RMC Sport explique que Sampaoli n’aurait clairement pas bien digéré sa propre décision et qu’il a fait le constat sur la durée qu’il aurait dû poursuivre son aventure marseillaise.