Mercato : Il quitte le PSG et lâche une grande annonce !

Au cours de la dernière journée du mercato estival, le PSG a réussi à se séparer de Manuel Ugarte, vendu contre 60M€ (bonus compris) du côté de Manchester United. Après avoir fait de beaux adieux aux supporters parisiens, le nouveau Red Devil a expliqué les raisons de son envie de signer en faveur du club mancunien.

L’été dernier, le PSG n’hésitait pas à débourser 60M€ pour le recrutement de Manuel Ugarte. Après un énorme début de saison sous les couleurs parisiennes, le milieu défensif uruguayen a peu à peu été dépassé par Fabian Ruiz dans la hiérarchie des milieux de terrain parisiens. Après une deuxième partie de saison où il aura été beaucoup moins responsabilisé par Luis Enrique, l’ancien du Sporting CP a été vendu.

PSG : Luis Enrique officialise un retour inattendu ! https://t.co/LYlefzS4Ch pic.twitter.com/EUfqF68NRv — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

Adieux émouvants pour Manuel Ugarte

En effet, Manchester United l’a recruté contre 60M€ (bonus compris) au cours du dernier jour du mercato. Classe, Manuel Ugarte a fait de beaux adieux aux supporters du PSG, et ce malgré son passage plutôt court dans la capitale : « Aujourd’hui, il est temps pour moi de dire au revoir avec des sentiments partagés. Je ne peux pas m’empêcher de vous remercier pour tout le soutien que vous m’avez apporté. Vos encouragements, votre passion et vos marques de soutien inconditionnel ont rendu chaque moment unique. Il est dommage que mon passage n’ait pas été à la hauteur de mes attentes. Je suis arrivé avec beaucoup d’espoir et l’envie de réussir, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Néanmoins, je repars avec de merveilleux souvenirs et des leçons précieuses que je chérirais toujours », a publié Ugarte.

« Je vais me sacrifier et tout donner pour mes coéquipiers »

Ce dimanche, Manchester United a d’ailleurs révélé que l’ancien numéro 4 du PSG porterait désormais le numéro 25 chez les Red Devils. Manuel Ugarte s’est également exprimé sur son envie de rejoindre le club anglais : « Le projet ici est extrêmement excitant. C'est un club ambitieux, je suis un joueur ambitieux. Je vais me sacrifier et tout donner pour mes coéquipiers. Ensemble, nous nous battrons pour gagner des trophées et atteindre le niveau que Manchester United mérite ».