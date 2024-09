Mercato : Il prévient déjà l’OM après son transfert raté

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Proche de rejoindre l’OM lors du mercato estival, Youssoufa Moukoko va vite retrouver les Olympiens, prochains adversaires de l’OGC Nice, où il a été prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. Présenté ce mercredi à la presse, l’attaquant âgé de 19 ans a assuré qu’il était prêt à jouer contre Marseille.

« Les pourparlers se sont faits assez rapidement, j’ai eu une discussion avec le directeur sportif, le board, le coach. J’ai tout de suite ressenti qu’on avait besoin de moi. » Ce mercredi, Youssoufa Moukoko était en conférence à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’OGC Nice. Prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund, l’international allemand (2 sélections) aurait pu prendre la direction de l’OM, longtemps annoncé sur sa piste cet été.

«Je n’ai pas trop réfléchi, le choix est venu du cœur»

« C’est un club ambitieux, ils veulent jouer l’Europe chaque saison. Je vois un bel avenir ici. J’ai été très bien accueilli. J'ai parlé à mon ancien entraîneur Lucien Favre, qui a entraîné deux fois ici. J’ai eu des discussions aussi avec Anthony Modeste. Franck Haise m’a tout expliqué sur le fonctionnement du club, les objectifs. Je n’ai pas trop réfléchi, le choix est venu du cœur. Je suis très heureux de m’entraîner, le club a un grand projet, j’espère qu’on aura des choses à fêter », a ajouté Youssoufa Moukoko pour expliquer son choix de rejoindre l’OGC Nice.

«Je me sens prêt à jouer contre Marseille»

Si son transfert à l’OM ne s’est pas fait, l’attaquant âgé de 19 ans va vite retrouver le club marseillais, prochain adversaire des Aiglons pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, le samedi 14 septembre prochain. Interrogé sur les nombreuses blessures qui ont freiné sa progression, Youssoufa Moukoko a assuré qu’il était prêt pour le déplacement de l’OGC Nice à Marseille : « J’ai eu une année où j’ai été beaucoup blessé, j’ai commencé à cette époque à m’occuper un peu plus de nutrition, je me suis entouré de coachs individuels. En 2023, je n’ai eu qu’une déchirure musculaire, je me sens prêt à jouer contre Marseille. »