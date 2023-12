Mercato : Il dit non à un club de Ligue 1 pour l’OL !

Thomas Bourseau

Après une parenthèse londonienne de cinq ans à Arsenal, Alexandre Lacazette a fait le choix de revenir à la maison qu’est l’OL dans sa ville natale. Cependant, un tout autre challenge s’était présenté à lui dans l’hexagone comme révélé par le principal intéressé.

Alexandre Lacazette n’aura connu qu’une autre expérience que l’OL au cours de sa carrière. Et sans les grandes rencontres européennes disputées avec l’Olympique Lyonnais à l’étranger avant 2017, Lacazette aurait bien effectué toute sa carrière au sein du club lyonnais comme il l’a avoué pour Colinterview ces dernières heures.

Après Arsenal, Lacazette aurait pu revenir en France, mais ailleurs qu’à l’OL

Cependant, à l’été 2016, Alexandre Lacazette commence à penser à aller voir ailleurs et a même été tout proche de s’engager en faveur de l’Atletico de Madrid. Néanmoins, en raison de déboires avec la FIFA sur le mercato pour des irrégularités au niveau de transferts de mineurs, les Colchoneros ont privilégié la piste Diego Costa plutôt que de mener à bien le plan initial qui était de recruter le Brésilien ainsi que Lacazette. Finalement, l’enfant de Lyon signait à l’été 2017 à Arsenal après un coup de fil d’Arsène Wenger, l’entraîneur des Gunners à l’époque. En fin de contrat à l’été 2022, Lacazette a très vite décidé d’effectuer son retour à Lyon en snobant un autre club de Ligue 1.

«J’ai un autre club français. Je prends cette décision parce que le club l’OL n’est pas bien»