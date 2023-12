Mercato - PSG : 50M€ à lâcher pour le prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG, Leny Yoro ne sera pas pour autant libéré facilement par la direction du LOSC. Son prix de départ aurait été fixé à hauteur de 50M€ par le club nordiste, et Luis Campos aurait prévu de s'entretenir très prochainement avec l'entourage du jeune défenseur central.

Comme le10sport.com vous l'a révélé, le PSG n'est pas seul sur les traces de Leny Yoro (18 ans) puisque le jeune défenseur central du LOSC figure également sur les tablettes de Manchester City et de Manchester United. Et il faudra mettre le paquet sur le plan financier pour rafler la mise dans ce dossier...

Mercato - PSG : Un joueur bloque son transfert, Luis Enrique dit tout https://t.co/F6FkA863Qb pic.twitter.com/6F1JBnZZvT — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Le LOSC attend 50M€ pour Yoro

Foot Mercato a annoncé vendredi que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, aurait prévu de s'entretenir prochainement avec l'entourage de Yoro afin de négocier un transfert, mais le LOSC ne facilitera pas l'opération et réclamerait pas moins de 50M€ pour accepter de lâcher son jeune crack au mercato de janvier. Un prêt de six mois dans la foulée pourrait être une option, ce qui permettrait à Leny Yoro de terminer la saison dans son club formateur avec du temps de jeu.

« Il est possible que des joueurs viennent »