Mercato : Il débarque à l’OM, son départ déjà assuré ?

Dans les prochains jours, Valentín Carboni pourrait devenir la prochaine recrue de l’OM. Le club phocéen aurait trouvé un accord avec l’Inter Milan pour un prêt payant d’1M€, assortie d’une option d’achat de 36M€. Un montant assez élevé pour garantir visiblement aux Nerazzurri le retour du milieu offensif à l’issue de la saison.

L’OM est en train de considérablement se renforcer cet été. Pour le moment, Pablo Longoria a déjà mis la main sur quatre recrues. Pour renforcer le secteur offensif, orphelin de Pierre-Emerick Aubameyang, le président marseillais a décidé de miser sur Mason Greenwood. Ce dernier est arrivé en provenance de Manchester United contre un peu plus de 30M€. Le club phocéen a également bouclé les arrivées de Lilian Brassier en défense centrale et de Pierre-Emile Højbjerg et Ismaël Koné pour le milieu de terrain.

Deux recrues sont en approche à Marseille

Mais le mercato de l’OM est loin d’être terminé. D’après les informations de Foot Mercato, le club phocéen devrait accueillir deux recrues très prochainement. En effet, Pablo Longoria aurait trouvé un accord pour les transferts de Valentín Carboni et de Derek Cornelius. Le premier est un milieu offensif argentin de 19 ans, alors que le second est un défenseur central canadien de 26 ans.

Carboni a de grandes chances de repartir à l’Inter Milan après son prêt à l’OM

Pour Derek Cornelius cela devrait être un transfert sec, mais pour Valentín Carboni cela sera un prêt. L’Argentin va faire l’objet d’un prêt payant d’1M€ et l’opération serait assortie d’une option d’achat de 36M€. D’après les informations de L’Équipe, ce montant assez élevé aurait délibérément été choisi par l’Inter Milan afin de se garantir le retour quasi certain de son crack à la fin de la saison. En tout cas, si l’OM décide de casser sa tirelire pour le joueur de 19 ans, Carboni deviendra la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Mais derrière, l'Inter Milan aura la possibilité de le racheter avec une clause de rachat de 40M€.