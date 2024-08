Officiel - OM : Il sort du silence après son transfert à 15M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée en provenance de Watford, Ismaïla Sarr quitte déjà l’OM. Ce jeudi, Crystal Palace a officialisé l’arrivée de l'international sénégalais, dans le cadre d’une opération estimée à 15M€. L’ailier âgé de 26 ans a livré ses premiers mots après l’annonce de son retour en Angleterre.

Comme attendu, l’OM a annoncé ce jeudi le départ d’Ismaïla Sarr. Recruté l’été dernier en provenance de Watford, l’international sénégalais (64 sélections) retourne en Angleterre, où il s’est engagé pour cinq ans avec Crystal Palace. Une opération dans laquelle Marseille devrait récupérer près de 15M€.

C’est officiel pour Sarr à Crystal Palace

« Crystal Palace est ravi d'annoncer l'arrivée d'Ismaïla Sarr, qui devient la troisième recrue du club lors du mercato d'été, après avoir signé un contrat de cinq ans », a annoncé Crystal Palace via un communiqué, dans lequel Ismaïla Sarr a livré ses premiers mots.

« J'ai accepté parce que c'est un bon projet »

« Je suis très heureux d'être ici parce que Crystal Palace est un grand club. Merci à l'entraîneur et au directeur sportif, ils m'ont parlé de leur projet et j'ai accepté parce que c'est un bon projet. Je vais travailler dur sur le terrain et en dehors du terrain pour l'équipe et pour les supporters », a déclaré Ismaïla Sarr.