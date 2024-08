Mercato - OM : Annonce imminente pour ce transfert à 15M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’instar de son compatriote Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr va quitter l’OM après y avoir passé seulement une saison pour retourner en Angleterre. L’international sénégalais a signé un contrat de cinq ans avec Crystal Palace et l’annonce de son transfert, estimé à environ 15M€, devrait intervenir dans les prochaines heures.

L’OM s’apprête à enregistrer un nouveau départ. Après Vitinha, Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Konrad de la Fuente, Jonathan Clauss et Jordan Amavi, c’est Ismaïla Sarr qui va quitter Marseille. Un an après son arrivée en provenance de Watford, l’ailier âgé de 26 ans est sur le point de retourner en Angleterre.

Mercato - OM : Accord trouvé pour le transfert de ce buteur ! https://t.co/6QhreGWX7w pic.twitter.com/TnfcGwL5Ny — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

C’est fait pour Sarr à Crystal Palace

Comme indiqué par L'Équipe et La Provence, Ismaïla Sarr s’est engagé en faveur de Crystal Palace ce jeudi, avec qui il a signé un contrat de cinq ans. Le transfert de l’international sénégalais (64 sélections) devrait rapporter environ 15M€ à l’OM, qui avait dépensé 13M€ pour le recruter l’été dernier.

Encore plusieurs départs attendus à l’OM

Un départ qui sera loin d’être le dernier lors de cette période de mercato estival. L’OM espère encore se séparer de plusieurs joueurs d’ici à la fermeture du marché des transferts. Samuel Gigot, Jordan Veretout, Pau Lopez et Chancel Mbemba n’entrent plus dans les plans du club et sont invités à changer d’air dans les prochaines semaines.