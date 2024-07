Mercato : Il annonce une promotion pour un joueur de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Valentin Rongier sort d'une saison très impactée par les blessures, son retour est très attendu, mais il n'est pas sûr de conserver le brassard de capitaine. Et pour cause, selon Florent Germain, Leonardo Balerdi, qui sort d'une magnifique saison, pourrait bien en hériter la saison prochaine. L'Argentin semble bien être le nouveau patron de l'OM.

Auteur d’une magnifique saison à l’OM, Leonardo Balerdi devrait être l’un des cadres sur lesquels Roberto De Zerbi va s’appuyer. Selon Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , l’Argentin pourrait même récupérer le brassard.



«Un Argentin en défense centrale serait ravi de reprendre le brassard»

« J’espère que Rongier sera bientôt de retour et qu’il retrouvera 100% de ses capacités, dans l’effectif ça peut être un joueur intéressant. Après ce qui a un peu, je pense, cristalliser les tensions et les agacements autour de ce joueur, c’est le brassard de capitaine. Si Rongier ne veut pas reprendre de suite, je pense que tu as un Argentin en défense centrale qui serait ravi de reprendre le brassard. C’est évidemment Balerdi. Avec tout le mouvement que tu as cet été, ça va devenir un de nos anciens. Il incarne en plus cette identité marseillaise avec la grinta et cela fait plusieurs années qu’il est au club donc à voir », explique-t-il au micro de RMC .

«Balerdi fera partie des joueurs qui devraient rester»