Mercato : Il annonce du lourd pour un flop du PSG

Alexis Brunet

Le PSG cherche à se renforcer au milieu de terrain cet été, cela tombe bien, un renfort va arriver dans ce secteur. En effet, Renato Sanches va faire son retour à Paris, après son prêt infructueux du côté de l'AS Rome. Même si l'aventure italienne ne s'est pas bien passée pour le Portugais, ce dernier a encore beaucoup à donner au football selon Tiago Pinto.

Lors de l'été 2021, Luis Campos faisait ses premiers pas de conseiller football au PSG. Le Portugais devait donc gérer son premier mercato estival et il avait décidé de faire venir certaines têtes familières. Ainsi, c'est Christophe Galtier qui arrivait au poste d'entraîneur. Les deux hommes avaient collaboré par le passé au LOSC. Mais un autre Lillois débarquait également, en la personne de Renato Sanches. Trois ans plus tard, le premier cité a quitté Paris et le second pourrait bien en faire de même très prochainement.

Renato Sanches va faire son retour à Paris

Cette saison, Renato Sanches a été prêté du côté de l'AS Rome. Le Portugais espérait ainsi retrouver du temps de jeu et se refaire une santé en Italie. Problème, cela ne s'est pas passé comme prévu. Le milieu de terrain a encore une fois très peu joué, la faute à des blessures récurrentes. Le club de la Louve ne va donc pas le conserver et il va faire son retour cet été au PSG.

« Il a encore beaucoup à donner au football »