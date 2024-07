Mercato : Haise passe à l’action pour un joueur de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement en vacances suite à l’Euro avec l’équipe de France, Jonathan Clauss doit régler les questions autour de son avenir. N’ayant plus qu’un an de contrat avec l’OM, le latéral droit pourrait être vendu à l’occasion de ce mercato estival. Clauss aurait d’ailleurs des prétendants, notamment en Ligue 1. L’OGC Nice aurait notamment formulé une offre à l’OM.

Nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi construit actuellement son effectif. Si on parle beaucoup des arrivées sur la Canebière, de nombreuses départs seraient à prévoir. L’Italien ne compterait notamment pas sur Jonathan Clauss, actuellement en vacances. Pour l’international français, l’avenir pourrait donc s’écrire loin de l’OM…

Des retrouvailles Haise-Clauss à Nice ?

Jonathan Clauss pourrait toutefois ne pas faire un long voyage pour la suite de sa carrière. En effet, ce n’est qu’à quelques kilomètres de Marseille que l’actuel joueur de l’OM pourrait poser ses valises. Selon les informations de Footmercato, Franck Haise chercherait un nouvel arrière droit pour l’OGC Nice. Connaissant très bien Jonathan Clauss, l’ancien entraîneur du RC Lens voudrait le retrouver chez les Aiglons. Ainsi, une première offre serait partie pour le joueur de l’OM, mais visiblement, elle aurait été jugée trop basse par le club phocéen.

« Si tout le monde y trouve son compte… »

Partira ? Ne partira pas ? Récemment, Jonathan Clauss s’était confié sur son avenir. Le joueur de l’OM avait alors expliqué : « Pour ce qui est de l’OM, c’est ce que j’ai dit au départ, je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir. On a discuté de certaines choses, chacun sait où l’autre veut aller. Maintenant, ce n’est pas forcément une volonté première. Si tout le monde y trouve son compte, que l’OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas. Si moi je ne trouve pas mon compte dans un autre projet, je ne partirai pas. Je ne suis pas demandeur, je suis attentif à ce qu’il se passe. Si tout le monde est content, que je parte ou je reste, on verra bien ».