Mercato : Haaland débloque un transfert XXL du PSG ?

Le PSG ne cesse de multiplier les pistes sur le mercato ces dernières semaines. Le club de la capitale souhaite remplacer Kylian Mbappé en recrutant un nouvel élément offensif. Les Rouge-et-Bleu penseraient ainsi à Julian Alvarez. Et Erling Haaland pourrait débloquer les choses malgré lui pour le transfert du joueur de Manchester City.

Le mercato promet d’être assez intéressant au PSG cet été. Après Matvey Safonov, le club de la capitale aurait prévu de poursuivre son recrutement en mettant la main sur un nouvel élément offensif. Le10Sport.com vous a donc révélé en exclusivité que le PSG se concentrait sur l’arrivée d’un nouvel ailier gauche. Mais les Rouge-et-Bleu cibleraient aussi un autre buteur.

Julian Alvarez veut quitter Manchester City

Et dans cette optique, Luis Campos regarderait le marché du côté de la Premier League. Le conseiller football du PSG aurait coché le nom de Julian Alvarez sur sa liste. Estimé à 90M€, le joueur de 24 ans aurait décidé de quitter Manchester City cet été. Et le club de la capitale pourrait indirectement recevoir un coup de pouce d’Erling Haaland dans ce dossier.

Haaland va aider le PSG dans ce dossier ?

Comme le rapporte SPORT, Julian Alvarez souhaiterait quitter Manchester City en partie à cause d’Erling Haaland. L’international argentin est barré par la concurrence du buteur norvégien et voudrait avoir plus de temps de jeu. Le PSG tenterait donc sa chance, mais le dossier était bloqué jusqu’à présent. Erling Haaland pourrait ainsi débloquer les choses malgré lui pour Julian Alvarez. À suivre...