Mercato : Grand danger pour l’avenir de Luis Enrique au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, le PSG joue sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions sur la pelouse du FC Barcelone. Un club que connaît parfaitement Luis Enrique pour y avoir officié en tant que joueur et entraîneur. En Catalogne, on garde un excellent souvenir de l’Espagnol, au point que celui-ci serait le profil privilégié pour remplacer Xavi.

Une semaine après sa défaite (2-3) au Parc des Princes, le PSG n’a pas le droit à l’erreur sur la pelouse du FC Barcelone pour espérer poursuivre sa campagne européenne. Il faudra pour cela l’emporter par deux buts d’écart, un sacré défi pour la formation parisienne en difficulté sur ses terres, qui peut néanmoins compter sur plusieurs atouts de taille, à commencer par Luis Enrique, qui connaît parfaitement le Barça.



PSG : Ibrahimovic va faire capoter un transfert à 100M€ ? https://t.co/LouYL3bAbO pic.twitter.com/o4bxEikFPt — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Luis Enrique priorité du Barça

Passé en Catalogne en tant que joueur et entraîneur, Luis Enrique a une connaissance approfondie du FC Barcelone et de son jeu. L’actuel technicien du PSG a laissé d’excellents souvenirs chez les Blaugrana, au point que ces derniers pensent à lui pour succéder à Xavi, qui a annoncé en janvier son départ à l’issue de la saison. « S’il tient parole et qu’il part, l'entraîneur le plus apprécié est celui qui se trouve sur l'autre banc, et c'est Luis Enrique », a rappelé Eduardo Inda sur la plateau d’ El Chiringuito à la veille du choc entre le Barça et le PSG.

Et si Xavi restait ?