Mercato : Futur président du PSG ? Hanouna répond en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, Nasser Al-Khelaïfi occupe le poste de président. Ce dernier est toutefois loin de faire l’unanimité auprès des observateurs. De quoi faire dire à certains que le club de la capitale devrait changer de président. Alors que le nom de Cyril Hanouna a été soufflé, le principal intéressé a répondu à cette possibilité de débarquer à la tête du PSG.

En 2011, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui avait été choisi par l’émir du Qatar pour occuper le poste de président du PSG et ainsi mener le projet parisien. La question est maintenant de savoir s’il est encore aujourd’hui l’homme de la situation à Paris. Certains en doutent et le départ d’Al-Khelaïfi est réclamé.

Mercato - PSG : Luis Enrique a trouvé sa perle rare ! https://t.co/yCE8oiqtKL pic.twitter.com/4fVWUPCag3 — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

« Cyril (Hanouna) sera bien meilleur que Nasser »

Chroniqueuse de Cyril Hanouna sur Europe 1, Géraldine Maillet a ainsi demandé le départ de Nasser Al-Khelaïfi. Et pour le remplacer à la tête du PSG, elle a soufflé le nom de… Cyril Hanouna : « Nasser, il ne faut plus qu’il soit à la tête du PSG. Il faut qu’il laisse sa place. Eventuellement à Cyril (Hanouna). Cyril est un bien meilleur businessman, il connait bien les rouages du business. Il sera bien meilleur que Nasser ».

« Il n’y aura jamais un meilleur président que Nasser »

Mais qu’en pense le principal intéressé ? Cyril Hanouna pourrait-il remplacer Nasser Al-Khelaïfi comme président du PSG ? « Est-ce que je serais un bien meilleur président que Nasser ? Ah non, franchement non. Il n’y aura jamais un meilleur président que Nasser. Heureusement qu’il est là. Sans lui, on serait très mal. Heureusement qu’il est là », a répondu Hanouna lors de son émission sur Europe 1.