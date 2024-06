Mercato - FC Nantes : Un transfert à 0€ bouclé grâce à l’OL ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Afin de ne pas revivre une saison galère et jouer le maintien jusqu’au bout, le FC Nantes veut se renforcer lors de ce mercato estival et si possible à moindre coût. En ce sens, les Canaris regarderaient notamment les joueurs en fin de contrat. Ils seraient alors en discussion avec Henrique, laissé libre par l’OL.

Antoine Kombouaré avait annoncé la couleur dès la fin de la saison dernière, le mercato estival risque d’être animé au FC Nantes : « On aura des vacances studieuses pour régénérer ce groupe et permettre d’éviter de jouer le maintien en fin de saison. C’est dans cet esprit que le président et la direction sont. Il faut apporter du sang neuf et de la qualité . »

Mercato : Il a déjà prévenu le FC Nantes pour son transfert https://t.co/jmXJ6Oz9P5 pic.twitter.com/nX5Oh17mz0 — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Le FC Nantes veut recruter Henrique

Un mercato plutôt calme jusque-là pour le FC Nantes, qui pourrait en revanche bientôt enregistrer une recrue. Comme indiqué par RMC Sport , les Canaris cherchent à renforcer leur effectif et sont en quête de bons coups. En ce sens, ils seraient intéressés par Henrique, qui va bientôt quitter l’OL.

Les négociations avancent bien