Mercato - FC Nantes : Un protégé de Kombouaré sur le départ ?

Publié le 26 juillet 2021 à 23h20 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Nantes, Moses Simon intéresserait plusieurs clubs européens comme le Sporting Portugal ou encore le Red Bull Salzbourg.