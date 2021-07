Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un énorme coup à l'ASSE !

Publié le 26 juillet 2021 à 22h10 par D.M.

A la recherche d'un attaquant, l'OM discute avec l'entourage de Denis Bouanga. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, l'ASSE réclame le prix fort pour le laisser partir.

Pablo Longoria n’est pas rassasié. Malgré l’arrivée de huit recrues, le président de l’OM voudrait continuer à renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli et notamment en attaque. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 15 juillet dernier, le club marseillais a activé la piste menant à Denis Bouanga, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’ASSE. Auteur de sept buts en Ligue 1 avec les Verts, l’international gabonais pourrait bien quitter Saint-Etienne, mais sous certaines conditions.

L'OM discute avec les agents de Bouanga