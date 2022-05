Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré menacé pour son avenir ?

Publié le 13 mai 2022 à 10h26 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2022 à 10h32

Pourtant auteur d’une belle saison avec Nantes, en remportant notamment la Coupe de France, Antoine Kombouaré n’est pas certain de continuer sur le banc des Canaris la saison prochaine.