Mercato - FC Nantes : Kombouaré lâche une punchline sur son avenir

Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours du derby face au Stade Rennais, Antoine Kombouaré a répondu aux rumeurs sur son avenir. Waldemar Kita aurait déjà pris les devants en cas de changement d’entraîneur et rêverait d’un retour de Sergio Conceiçao. Ce qui ne perturbe pas le technicien français, connaissant le fonctionnement du président du FC Nantes.

Une semaine après le match nul obtenu sur la pelouse du PSG (1-1), le FC Nantes espère enchaîner avec un bon résultat à domicile dimanche lors de la réception du Stade Rennais. Les Canaris ne se sont plus imposés en Ligue 1 depuis le 31 août dernier face à Montpellier (1-3) et dans ces conditions, Waldemar Kita songerait à changer d’entraîneur et rêverait d’un retour de Sergio Conceiçao, comme indiqué par Ouest-France.

Kombouaré répond à la rumeur Conceiçao

« Je ne tiens pas compte. Vous faites votre métier de relayer des informations que vous avez ou que vous inventez parfois. Je n'ai pas à répondre. Je reste concentré. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aux dirigeants et à M.Kita... Je suis un homme d’expérience. Tant qu’on ne me dit pas stop, je continue avec la même énergie. Je suis heureux, je bosse. On est là pour aider les joueurs. Ce sont eux qui sont en difficulté, pas moi. Je n’ai qu’une idée en tête : comment les rebooster et faire en sorte qu’ils soient confiants », a déclaré Antoine Kombouaré à propos des rumeurs sur son avenir ce vendredi en conférence de presse.

« Avec M.Kita, les joueurs connaissent la maison, comment fonctionne le président »

Relancé sur son avenir, l’entraîneur du FC Nantes a ajouté : « Je vais être ironique mais… Vous débarquez ici à Nantes ? Ces mecs sont là pour la plupart depuis quatre-cinq ans. Ils connaissent la maison, sans déconner… Avec M.Kita, les joueurs connaissent la maison, comment fonctionne le président... Pour discuter avec eux, ils se disent surtout : "Mince, on n'arrive pas à gagner les matchs.’" J'ai fait une séance vidéo avec Nico Pallois ce matin. Demandez-lui combien d'entraîneurs il a eus ici. Si lui est perturbé... Leur préoccupation, ce n’est pas de savoir si je suis là ou non, mais comment faire pour gagner. »