Mercato : Du jamais vu à l’OM ?

Depuis l’ouverture du mercato, l’OM n’a pas chômé et a notamment attiré deux joueurs en provenance de Premier League à savoir Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) et Mason Greenwood (Manchester United). Et leurs débuts avec le club phocéen sont très réussis comme le souligne Daniel Riolo, qui ne cache pas être impressionné par le deux néo-Marseillais.

Cet été, l'OM a totalement chamboulé son effectif en recrutant pas moins de dix nouveaux joueurs. La plupart d'entre eux ont déjà fait leur début sous la tunique marseillaise à l'occasion de deux premières journées contre Brest (5-1) et Reims (2-2). Et très clairement, Daniel Riolo estime que deux d'entre eux se dégagent clairement puisque selon lui, l'OM n'a quasiment jamais eu des joueurs de la qualités de Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg.

«Greenwood, il est vraiment au-dessus du lot»

« Quand tu vois jouer Greenwood, tu te dis qu’ils sont allés choper un mec qui est vraiment au-dessus du lot », s’enflamme l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant de saluer une autre recrue de l’OM.

«L’OM a un très grand milieu de terrain»

En effet, Daniel Riolo a également apprécié la prestation de Pierre-Emile Hojbjerg, qui évoluait dans un double-pivot avec Geoffrey Kondogbia : « L’OM a un très grand milieu de terrain. Avoir un mec comme lui qui débarque dans ton milieu de terrain, l’OM n’a pas eu ça depuis longtemps ».