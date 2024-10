Mercato : Deux transferts inespérés, le PSG doit foncer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a connu un mercato peu agité, notamment le sens des départs, le mois de janvier pourrait offrir certaines opportunités aux Parisiens. Dans cette optique, deux joueurs sont particulièrement concernés à savoir Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Mais le PSG doit-il absolument vendre ses deux joueurs lors du mercato d'hiver ?

Durant le mercato estival, le PSG s'est montré beaucoup moins actif qu'à son habitude. Seuls quatre joueurs ont signé, et dans le sens des départs, excepté les joueurs partis libres, Manuel Ugarte était la seul grosse vente de l'été avec son transfert à 50M€ vers Manchester United. Par conséquent, lors du mercato d'hiver, le club de la capitale espère bien réussir à se séparer de certains joueurs jugés indésirables. Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont les principaux concernés. Mais le PSG doit-il s'en séparer ?

Skriniar, toujours une belle cote en Italie

Le défenseur slovaque n'a pas trouvé de porte de sortie cet été, et ne fait clairement plus partie des plans de Luis Enrique. Très peu utilisé au PSG, Milan Skriniar s'est d'ailleurs prononcé sur sa situation ces derniers jours : « Mentalement, je vais bien. Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c'est mon travail à l'entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J'essaie d'être dans la meilleure forme possible. Non, l'entraîneur ne discute pas de ce genre de choses. Je serais heureux si j'avais plus d'opportunités. Je respecte ses décisions, c'est lui qui décide de la composition de l'équipe. Je ne peux pas l'influencer ». La Gazzetta dello Sport révèle d'ailleurs que la Serie A ne l'a pas oublié et certains clubs italiens pourraient se positionner cet hiver.

Kolo Muani, toujours dans l'impasse ?

Concernant Randal Kolo Muani, bien qu'il ait plus de temps de jeu que Milan Skriniar, il ne fait pas plus partie des plans du PSG sur le long terme. Et pour cause, son profil ne colle pas aux attentes de Luis Enrique qui a même utilisé Marco Asensio et Lee Kang-In à plusieurs reprises pour compenser la blessure de Gonçalo Ramos. Preuve que le technicien espagnol ne compte plus réellement sur l'ancien Nantais qui ne sera pas retenu cet hiver. Encore faut-il trouver un club intéressé ce qui ne sera pas facile compte tenu de son rendement actuel. D'autant plus que le PSG ne bradera pas Randal Kolo Muani. L'EQUIPE parle d'une demande de 70M€...

