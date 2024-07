Mercato : Deux stars vont snober le PSG ?

Arnaud De Kanel

Plutôt calme ces derniers jours, le PSG devrait passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts dans les prochains jours. Le club de la capitale doit se renforcer à toutes les lignes et s’intéresse à du beau monde. Pour autant, les dirigeants devraient essuyer les refus de deux stars du Bayern Munich.

Alors que l’Euro 2024 touche à sa fin en Allemagne, les cadors européens vont pouvoir passer à l’action sur de nombreux dossiers. Le PSG est bien évidemment concerné, le club de la capitale ciblant des joueurs quart et demi finaliste de la compétition. Les dirigeants parisiens vont avoir du travail dans les prochains jours car Luis Enrique réclame du renfort à toutes les lignes. Deux joueurs phares du Bayern Munich seraient dans les petits papiers du PSG mais il semblerait qu’ils soient en passe de recaler le récent champion de France.

De Ligt veut Manchester United

Le premier joueur concerné n’est autre que Matthijs de Ligt. En échec dans le dossier Leny Yoro, qui donne sa préférence au Real Madrid comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG aimerait recruter le joueur du Bayern Munich afin de renforcer son secteur défensif. Or, le Néerlandais voudrait quitter la Bavière mais uniquement pour rejoindre Manchester United. « Matthijs de Ligt n’a dit oui à son agent que pour Manchester United. Il ne veut que les Red Devils et a dit non aux autres. Telle est l’intention du joueur. Il pourrait à nouveau travailler pour un manager qui lui fait confiance », a confié Fabrizio Romano pour Caught Offside.

Kimmich parti pour rester ?

Au milieu de terrain, le PSG est bel et bien intéressé par Joshua Kimmich. Cependant, l’Allemand, annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, pourrait finalement prolonger son contrat selon la presse allemande ! A noter également la présence du Barça dans ce dossier. Le club blaugrana est désormais entrainé par Hansi Flick avec qui Kimmich s’entend bien. Les deux stars du Bayern s’éloignent donc du PSG.