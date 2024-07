Mercato - PSG : La presse italienne annonce un transfert imminent ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur néerlandais, Dean Huijsen a commencé le football en Espagne avant de finir sa formation à la Juventus de Turin. A 19 ans, il est l'une des attractions du moment sur le mercato estival et le PSG a un œil avisé sur lui. Le défenseur central vient de passer une saison en prêt du côté de l'AS Roma où il a commencé à se familiariser avec le haut niveau. Une belle somme est attendue pour le recruter.

Depuis le début du mercato estival, le PSG se montre assez actif pour recruter surtout des joueurs jeunes avec un très bon potentiel. C'est le cas de Dean Huijsen, né en 2005, qui n'attend plus qu'une explosion au plus haut niveau. Sous contrat jusqu'en 2028 à la Juventus de Turin, le défenseur central pourrait quitter l'Italie cet été direction le PSG. Le club de la capitale serait proche du joueur...

Mercato - PSG : Un gros coup de bluff à 250M€ démasqué ? https://t.co/r6qz5cGeHo pic.twitter.com/rDFkTnQ5T6 — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Le PSG accélère

D'après les informations du quotidien italien La Stampa, le PSG se rapprocherait de plus en plus de Dean Huijsen pour un futur recrutement. La Juventus de Turin attendrait une offre avoisinant les 30M€ pour le jeune crack, sans quoi un futur transfert ne serait pas possible.

Un profil qui plaît

Au moment de faire le bilan de la saison 2023-2024, le PSG a estimé qu'il fallait renforcer le secteur défensif. La piste de Dean Huijsen apparaît donc comme une bonne solution puisque le club cherche également des jeunes joueurs. En tout cas, en Italie, le jeune Néerlandais a impressionné ses dirigeants, lui qui est aussi solide en défense que face au but.