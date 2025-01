Mercato : Deux stars déçues par le PSG ?

Thomas Bourseau

Après Luis Enrique, Achraf Hakimi ou encore Vitinha, la direction du PSG aurait à coeur de trouver un terrain d’entente avec Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes au sujet de leur situation contractuelle afin de rallonger leur collaboration initiée en 2021. Cependant, financièrement parlant, les offres émises par les dirigeants n’apporteraient pas satisfaction à l’international portugais et au gardien italien.

Au PSG, on espérerait pouvoir blinder un maximum de tauliers du nouveau projet sportif mis en place par le conseiller football Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi. C’est pourquoi, lors de la première partie de saison, un accord contractuel aurait été trouvé entre les dirigeants parisiens et le clan Enrique pour que le bail du coach soit rallongé de deux saisons supplémentaires à savoir jusqu’en juin 2027.

Le PSG enchaîne les nouveaux contrats !

Mais ce n’est pas tout. Vitinha et Achraf Hakimi auraient eux aussi convenus leurs prochains contrats avec la direction du Paris Saint-Germain bien qu’aucune signature ne soit devenue officielle. En coulisses, les hauts représentants du club de la capitale travailleraient sans relâche dan l’optique de satisfaire Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes dont les contrats expireront tous deux le 30 juin 2026.

Donnarumma et Mendes désappointés des offres du PSG ?

Il commence à y avoir urgence pour le gardien italien et le latéral gauche portugais qui ne semblaient pas proches d’un accord ces dernières semaines bien que la situation ait grandement évolué récemment pour Nuno Mendes selon Le Parisien. Pour autant, quand bien même les offres de prolongation de contrat proposées par le comité directeur du PSG soit économiquement éloignées des demandes des deux joueurs en question, Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma auraient fait en sorte de mettre leur déception de côté à l’approche du match contre Manchester City mercredi (4-2) afin de ne pas polluer l’atmosphère générale du groupe d'après L'Equipe. Un pari gagnant puisque les hommes de Luis Enrique sont sortis victorieux de cette confrontation.