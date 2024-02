Mercato : Deux cracks ont signé au PSG !

Benjamin Labrousse

Pointé du doigt à ce sujet ces dernières années, le PSG se veut très attentif à son centre de formation. Possédant l’une des meilleures académies en Europe, le club parisien souhaite rapidement sécuriser ses talents. Comme chaque année, Paris propose des contrats stagiaires à plusieurs jeunes joueurs, et ce dimanche, deux d’entre eux se sont engagés dans la durée.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG en 2011, de nombreux cracks ont échappé aux mains des dirigeants parisiens. Désormais, Paris souhaite faire de la place aux jeunes talents issus de son centre de formation, Warren Zaïre-Emery étant le parfait exemple à suivre pour ces Titis . Et ces dernières semaines, le PSG s’est activé en ce sens, en proposant plusieurs contrats.

Le PSG a proposé de nombreux contrats stagiaires

En effet, le journaliste de l’Equipe Loïc Tanzi révélait ce vendredi que le PSG avait proposé des contrats stagiaires à plusieurs joueurs. Yanis Khafi (milieu de terrain de 17 ans), Ilies Ardjani (attaquant de 17 ans), Bilal Laurendon (gardien de but de 18 ans), Younes El Hannach (défenseur de 19 ans), et Thomas Cordier (latéral gauche de 17 ans) se sont tous vu proposer un bail de la part du PSG.

Deux talents ont signé leur contrat au PSG