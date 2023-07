Mercato : Deschamps plombe un transfert du PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG continue son bonhomme de chemin sur ce mercato estival et un échec devrait se confirmer très prochainement. Intéressé par Khephren Thuram, le club de la capitale va devoir attendre puisque l’international français, qui souhaite disputer l’Euro 2024 avec les Bleus, devrait miser sur la stabilité avec l’OGC Nice.

Même si le PSG s’est considérablement renforcé au milieu de terrain la saison dernière, Luis Campos avait encore quelques ambitions dans ce secteur pour cette année. Manuel Ugarte a été transféré pour 60M€ et il n’était pas le seul sur la liste. En effet, Khephren Thuram est resté dans le viseur du PSG depuis l’été passé, lui qui sort d’une très belle saison avec l’OGC Nice. L’international français, qui a découvert les Bleus cette année, a d’ailleurs été nommé dans l’équipe type de la saison en Ligue 1.

«Je suis content à Nice, j'espère grandir avec ce club»

« Je veux progresser, aller sur le terrain, m'amuser. Pour l'instant, je suis à Nice, ça se passe très bien, j'aime beaucoup le club, donc je me vois encore à Nice. Je suis très bien à Nice. Il y a des bruits, j'entends, mais je suis content à Nice, j'espère grandir avec ce club », affirmait Khephren Thuram en mai dernier. Depuis, Liverpool et le Bayern Munich sont passés à la vitesse supérieure dans ce dossier, loin devant le PSG.

Objectif Euro pour Thuram !