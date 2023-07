XV de France : Deschamps débarque, un joueur de Galthié raconte tout

Axel Cornic

Le XV de France a débuté sa préparation pour la Coupe du monde, qui ouvrira ses portes le 8 septembre prochain avec un véritable match de gala face à la Nouvelle-Zélande. Un rendez-vous capital, puisque les Bleus ont clairement affiché leur volonté de remporter pour la première fois le titre Mondial. Et ils ont pu recevoir une visite inspirante avec Didier Deschamps, qui en football a réussi l’exploit de devenir Champion du monde en tant que joueur puis en tant qu’entraineur.

Le compte à rebours est lancé et le XV de France souhaite mettre toutes les chances de son côté pour remporter sa Coupe du monde. Deuxième nation au classement World Rugby, la France est annoncée comme favorite avec l’Irlande, mais la première journée du Rugby Championship nous a montré qu’il ne faudra pas prendre à la légère les équipes de l’hémisphère sud, avec des prestations majuscules des All Blacks et des Springboks.

Deschamps rend visite au XV de France

Le groupe élargi des joueurs convoqués par Fabien Galthié est donc à Monaco actuellement, afin de se faire monter la pression en vue des matchs de préparation du mois d’aout. Ils ont pu recevoir la visite d’un invité de marque, puisque sur ses réseaux sociaux la FFR a publié des photos de Didier Deschamps, venu « partager son expérience » avec l’ensemble du XV de France.

🇫🇷 Nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui 𝐃𝐢𝐝𝐢𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐬, qui a passé la journée avec notre #XVdeFrance ! 💬 Après avoir assisté aux entraînements, le sélectionneur de l'@equipedefrance a pu partager son expérience avec nos joueurs et le staff lors… pic.twitter.com/fmN2X8Rxoo — France Rugby (@FranceRugby) July 10, 2023

« Il nous a fait part de son expérience et, très humblement, de sa vie de joueur et d'entraîneur »