Un ovni arrive pour le XV de France, c'est validé !

Il a seulement 18 ans est impressionne déjà la planète rugby. Posolo Tuilagi est l’une des stars de la Coupe du monde U20 qui se déroule en Afrique du Sud et heureusement, il joue pour le XV de France. Le deuxième ou troisième-ligne de Perpignan impressionne tellement que son nom est déjà évoqué chez les grands, à seulement quelques semaines du plus grand rendez-vous mondial.

Son prénom ne fait pas encore lever les foules, mais son nom de famille est très connu dans le milieu du rugby. Fils d’Henry, neveu de Manu, Posolo est le dernier de la famille Tuilagi, qui a livré d’excellents joueurs depuis plusieurs décennies. Cette fois, c’est la France qui peut en profiter puisque cela fait plus de dix ans qu’il y joue au rugby et a représenté les équipes jeunes des U18 et U20.

Tuilagi, le nouveau phénomène du rugby français

A quelques semaines de la véritable Coupe du monde, la version des jeunes a actuellement lieu en Afrique du Sud et la France a atteint la finale, qui se disputera le 14 juillet prochain. Forcément, tous les yeux seront rivés sur Posolo Tuilagi, qui est l’une des grandes attractions du XV de France depuis le début de la compétition.

« Ce sera un très grand joueur à court et long terme. Il a tout pour réussir »

Et ses prestations sont scrutés de près chez les grands, comme le raconte Gaël Fickou. « Ce sera un très grand joueur à court et long terme. Il a tout pour réussir » a expliqué l’un de vice-capitaines de Fabien Galthié, au micro de RMC Sport . « A lui de continuer de bosser et de performer comme il le fait, et il portera le maillot de la grande équipe de France, je n'en doute pas ».

