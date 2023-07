XV de France : Il veut imiter Dupont, la réponse est cash

Axel Cornic

Décidément, les Jeux Olympique 2024 attirent les plus grandes stars du sport français, même celles pas vraiment habituées à la compétition. C’est le cas d’Antoine Dupont, qui comme Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmman souhaite défendre les couleurs de la France dans un an, quitte à faire des gros sacrifices. D’autres stars du XV de France aimeraient l’imiter... mais les clubs ne sont pas forcément d’accord !

C’est une saison à rallonge que s’apprête à disputer Antoine Dupont. Après avoir remporté le Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde vient de débuter la préparation pour la Coupe du monde, qui ouvrira ses portes le 8 septembre prochain en France.

Direction le rugby à 7 pour Dupont

Mais après ça ce ne sera pas fini, puisqu’il y aura une saison assez étrange pour le capitaine du XV de France. Décidé à disputer les Jeux Olympiques, Antoine Dupont devrait mettre de côté sa carrière à XV pour se consacrer au rugby à 7, seule discipline olympique du ballon ovale ! Il devrait ainsi rater de nombreux matchs avec son club, mais également le Tournoi des 6 Nations 2024, afin de disputer quelques étapes du World Rugby Seven.

Penaud aux JO, c’est déjà exclu